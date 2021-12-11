TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın zor anları! Etrafındakiler devreye girdi: Başkan tokmağı kullan

Tbmm Genel Kurulu'nda, 12 gün sürecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin bügün 6. gününe girildi. Görüşmelerde ise şu ana kadar kavga ve tartışma eksik olmadı.

"TOKMAĞI KULLAN" ÖNERİSİ

En son yaşanan kavga da dün gecekiTarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaşandı. TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan ise gerilim ve sözlü sataşmalar nedeniyle vekillere tepki gösterdi. Tartışan milletvekillerine sesini duyuramayan Adan'a yanındaki isimlerden biri "Başkan tokmağı kullan" önerisinde bulundu.

"NE BAĞIRIYORSUN KARDEŞİM?"

Bütün uğraşlarına rağmen vekillere söz dinletemeyen Celal Adan, "Ne yapıyorsunuz siz ya? Bağıran milletvekilleri... Ne bağırıyorsun kardeşim. Ne kadar çok bağırıyor. Çok değerli grup başkanvekilleri süreci takip ediyorlar. Grup başkanvekilleri not alıyor. Bağırarak neyi elde edeceksiniz? Kalite düşüyor. Sabahleyin çok değerli bir milletvekili, bir hanımefendi geldi dedi ki: Oğlum kavga olunca kaç, dedi. Bundan daha büyük uyarı olur mu?" ifadelerini kullandı.

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