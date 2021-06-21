Milletvekillerimizden Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaret
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlama etkinlikleri sonrasında milletvekillerimiz Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli Vali Mustafa Tutulmaz' ı ziyaret ettiler.
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlama etkinlikleri sonrasında milletvekillerimiz Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli Vali Mustafa Tutulmaz' ı ziyaret ettiler.
Kaynak: Habermetre