Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya'dan Toprakkale'de inceleme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya'dan Toprakkale'de inceleme

Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya'dan Toprakkale'de inceleme
AA / Murat Anıl - Haberler | Güncel

AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

OSMANİYE (AA) - AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen vekiller, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Durmuşoğlu, kente istihdam sağlayacak projeyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Projenin kentin çehresini değiştireceğini ifade eden Kaya da projenin hayata geçmesi için tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti. ???????

AA / Murat Anıl - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title