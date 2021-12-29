Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya'dan Toprakkale'de inceleme

OSMANİYE (AA) - AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen vekiller, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Durmuşoğlu, kente istihdam sağlayacak projeyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Projenin kentin çehresini değiştireceğini ifade eden Kaya da projenin hayata geçmesi için tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti. ???????

AA / Murat Anıl - Son Dakika Haberleri

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