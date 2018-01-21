Milletvekili Uzer'den 'Afrin' Değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Afrin'e yönelik yapılan Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye bu harekatı yapmasaydı, terör örgütü YPG/PYD'nin Akdeniz'e çıkması söz konusuydu" dedi.

Milletvekili Uzer, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Türkiye bu harekatı yapmasaydı, terör örgütü YPG/PYD'nin Akdeniz'e çıkması söz konusuydu. Biz bunu asla kabul edemezdik. Bu harekatın sonucunda bu koridoru ÖSO ile beraber terör örgütünden arındıracağız" ifadelerini kullandı.

Türk Ordusu'na zafer için dua da eden Uzer, "Allah ordumuzu bu harekatta muzaffer kılsın. Allah yardımcıları olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP