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Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi

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Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşanan yol sorununu meclis gündemine taşıdı.

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşanan yol sorununu meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşanan yol sorunlarının yıllardır giderilmediğini bundan dolayı da bölge sakinlerinin büyük mağduriyetler yaşadığına dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yaşanan yol sorununun yıllardır çözülmediğini, bundan dolayı da bölge sakinlerinin büyük mağduriyetler yaşadığını ifade etti.

Kahta-Sincik, Adıyaman-Çelikhan bağlantı yollarının her seçim döneminde söz verilmesine rağmen bir türlü yapılmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, "Doğal güzellikleri, yüzen adaları, balı, tütünü ve çalışkan insanlarıyla Türkiye'de isimlerini sık sık duyduğunuz Çelikhan ve Sincik ilçelerimizin yol sorunu bir türlü çözülmedi. Kahta-Sincik, Adıyaman-Çelikhan bağlantı yolları her defasında söz verilmesine rağmen bugüne kadar yapılamadı. Yol güzergahlarında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız ve yolu kullanan tüm yurttaşlarımız yolun bir türlü yapılmamasından dolayı büyük mağduriyetler yaşıyor. İktidarınızın yirminci yılı geride kaldı. Söz verdiniz ama bir türlü yapmadınız. Her defasında oy aldınız ancak vatandaşlarımızı yol çilesiyle baş başa bıraktınız." ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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