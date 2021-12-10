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Milletvekili Tutdere, elektirik sorununu gündeme getirdi

Milletvekili Tutdere, elektirik sorununu gündeme getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında söz alarak Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'nde yaşanan elektrik sorununu gündeme taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında söz alarak Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'nde yaşanan elektrik sorununu gündeme taşıdı.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Milletvekili Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Yaylakonak Beldesi'nin Karaçalı Mahallesi'nde yaşanan elektrik sorununu dile getirerek Bakan Dönmez'den sorunun çözümü için söz aldığını söyledi. Yaşanan elektrik sorundan dolayı çocukların karanlıkta kaldığını, vatandaşların da büyük mağduriyet yaşadığının belirten Milletvekili Tutdere, "Adıyaman merkez Yaylakonak Beldesi'ne bağlı Karaçalı Mahallesi Küçük Boğalar Küme Evler'de bulunan 5 haneye elektrik enerjisi verilmiyor. Çocuklar karanlıkta kalmış durumda, vatandaşlarımız da büyük mağduriyet yaşıyor. Buraya bir an önce elektrik enerjisi verilmesini ve vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin çözülmesini bekliyoruz. Bakan Dönmez yakından ilgileneceğinin sözünü verdi" diye konuştu. - ADIYAMAN

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