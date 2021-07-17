Milletvekili Taş, iktidarın tütün konusunda yaptıklarını anlattı
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Milletvekili Taş, iktidarın tütün konusunda yaptıklarını anlattı

Milletvekili Taş, iktidarın tütün konusunda yaptıklarını anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, TBMM Genel Kurulunda kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, TBMM Genel Kurulunda kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili konuştu.

Torba Kanundaki tütün yasa tasarısı üzerine gündem dışı söz alan Milletvekili Yakup Taş, AK Parti iktidarında tütün konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Milletvekili Yakup Taş konuşmasında, "AK Parti kurulmadan 2001 yılında özelleştirme yüksek kurulunun TEKEL özelleştirme kapsamına alım süreci başlatılmıştır. 2002 yılında çıkarılan kanun ile tütün üretiminde sözleşmeli üretime geçilerek, desteklemelere son verilmiştir. Böylelikle yerli tütün bitirme noktasına getirilmiş, ithal tütünün önü açılmıştır. Sigara fabrikaları satıldı, tütün depoları kapatıldı. Tütün piyasası yüzde 95 oranında yabancı firmaların eline geçti.

AK Parti döneminde ise, ilimizin önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün konusunda, ben o zaman ziraat odası başkanlığını yürütüyordum. Bırakın satışı, tabakadaki tütünü bile yakalayarak işlem yapılıyordu.

2008 yılında Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın verdiği önergeyle 50 kiloya kadar taşınması, içilmesi serbest hale getirilmesi sağlandı.

Ne yazık ki kendini bilmez sözde tüccarlar, 50 kilo tütün taşınmasını istismar ederek, Türkiye'nin dört bir yanından hatta kaçak yollarla ülkeye getirdikleri tütünleri, bizim kaliteli tütünlerle harmanlayarak satma yoluna gitti.

Adıyaman'ın tütün üretim kapasitesinin çok çok üstünde tütün piyasaya satılınca kolluk kuvvetleri müdahale etmeye başladı. Adıyaman'ın dağlık bölgesinde yetişen tütünün kayıt altına alınması, yasal bir zeminde piyasaya sürülmesi için tütün üreticileri, ziraat odaları, tütün platformu ve sivil toplum kuruluşlarının önerisiyle kooperatifler aracılığıyla piyasaya sunulması kararı alındı.

Bu karar doğrultusunda 2017 yılında çıkan kanun ile yerli tütünümüze kooperatif kurma hakkı verildi. 2018 yılında tütün kooperatiflerinde yeni teknoloji kullanılması kaldırıldı. Aynı zamanda harç bedeli yüzde 10'a çekildi. ÖTV oranı yüzde 40'a indirilmiştir. Yasak olan tütün konusunda iktidarımız her zaman üreticimizin yanında olmuş ve olmaya da devam edecektir" dedi. - ADIYAMAN

Milletvekili Taş, iktidarın tütün konusunda yaptıklarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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