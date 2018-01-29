Milletvekili Köktaş'tan Karaduman'a Ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanlığına atanan Hakan Karaduman'ı ziyaret etti.

Köktaş, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile AK Parti Samsun İl Başkanı olarak atanan Karaduman'ı parti binasında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Karaduman'a görevinde başarı dileyen Köktaş, atamanın Samsun ve teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.

Köktaş, teşkilatların siyasi partilerin omurgası olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Teşkilatlar olmazsa bir siyasi partinin ayakta durması, uzun süre hizmet edebilmesi çok zordur. Her zaman büyük önem verdiğimiz teşkilatlarımıza önümüzdeki seçimlerde de büyük görev düşüyor. Arkadaşlarımız halkımız, milletimizle olan diyaloğunu, iletişimini adaletli ve hakkaniyetli şekilde en üst seviyelerde tutmalıdır."

Bu görevlerin gönüllü görev yapılan yerler olduğuna dikkati çeken Köktaş, şöyle devam etti:

"Gönüllü görev yapılan yerlerde görev yapmak zor ve meşakkatlidir. Fedakarlık, özveri ve çok çalışmak ister. Kongre süreciyle de varsa eksikliklerimiz değerlendirilip istişare ederek seçimlere ciddi anlamda hazırlanmalı ve milletimizin teveccühü artırılmalıdır. Milletimiz AK Parti'yi ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Bizim davranışlarımız bu rüzgara engel olmamalı, rüzgarın önünü açmalıyız."

Köktaş, Samsun'un oy potansiyelinin partileri için yüzde 70 seviyesinde olduğunu, bunun daha da yukarı çıkartmak için çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Karaduman da ziyaretinden ötürü Köktaş'a teşekkür etti.