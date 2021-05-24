Milletvekili Kıvırcık'tan hayırlı olsun ziyareti
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Milletvekili Kıvırcık'tan hayırlı olsun ziyareti

Milletvekili Kıvırcık'tan hayırlı olsun ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı makamında ağırladı. Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı Başkan Cengiz Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de ziyarette yer aldı. Başkan Ergün, Semra Kaplan Kıvırcık'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, 4 cilt olarak hazırlanan ve Manisa'nın Milli Mücadele yıllarını konu alan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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