Milletvekili Fırat köy köy geziyor
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Milletvekili Fırat köy köy geziyor

Milletvekili Fırat köy köy geziyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, önceki gün geldiği Adıyaman'da bir günde 12 köyü gezerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, önceki gün geldiği Adıyaman'da bir günde 12 köyü gezerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat beraberinde, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve İl Genel Meclis üyesi Abdurrahman Parlak ile birlikte merkeze bağlı ova köylerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Milletvekili Fırat, Çencen, Çobandede, Kamışlı, Bardakçı, Bozhöyük, Ovakuyucak, Büyükkavaklı, Hacihalil, Güzelyurt, Hasankendi, Yazlık, Bağpınar olmaz üzere 12 köyü ziyaret etti. Milletvekili Fırat'a köylüler yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretler sonunda açıklamada bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, son dönemlerde köy ziyaretlerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu taleplerinin yerine getirilmesi ve hizmet halkamızın genişletilmesi için çalışıyoruz. Köylerimizin sorunlarını anında çözmek, alt ve üst yapı problemlerinin büyük çoğunluğunun çözüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. AK Parti iktidarı ile yüzleri gülen vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu millete ne kadar hizmet etsek azdır" dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, köylü vatandaşların gösterdiği teveccühe layık olmaya çalışacaklarını belirterek, "Köylerimizin birçok sorununu çözüme kavuşturduk. Eksiklikleri var ise bunları da kısa sürede gidererek, muhtarlarımızla istişare ederek gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat köy köy geziyor
Milletvekili Fırat köy köy geziyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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