Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti
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Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

24.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:52
Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

AK Parti Kütahya ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı , AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin 'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Ceyhun, tebrik ziyaretinden dolayı Erenler'e teşekkür etti.


Erenler de, "AK Parti Kütahya İl Başkanımız SebahattinCeyhun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledim. Rabbim, ilimize ve AKParti'mize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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