Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özkaya'nın avukatı Samet Can Olgaç, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Dilekçede Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilerle ilgili söylediği sözler hatırlatılarak bu sözlerle halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği ve dini değerlerin aşağılandığı kaydedildi.

Özkaya'nın da imam hatip lisesi mezunu olduğu ve bu sebeple "suçtan doğrudan zarar gören" konumunda bulunduğu ifade edilen dilekçede, Mütercimler hakkında "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkın benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: AA