Millenium Esport Agency Valorant sahnesine giriş yaptığını duyurdu
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Millenium Esport Agency Valorant sahnesine giriş yaptığını duyurdu

Millenium Esport Agency Valorant sahnesine giriş yaptığını duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Millenium Esport Agency (millenniumesc) Valorant kadrosunu duyurdu!

Türkiye espor ekosisteminin yeni organizasyonlarından Millenium Esport Agency geçtiğimiz günlerde Zula kadrosunu duyurmuştu. Esporun FPS tarafında başarılı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Millenium Esport Agency Valorant kadrosunu duyurdu.

Geniş bir kadroyla Valorant arenasına giriş yapan ekibin kadrosunda 7 oyuncu bulunuyor. Kadro duyurusu organizasyonun yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada kulüp şunları söyledi;

Millenium Esport Agency Valorant kadrosunu duyurduktan hemen sonra koç rolünde Metehan "meTT" Uzun ile anlaştıklarını duyurdu. Organizasyon internet sitesinden koç transferini de açıkladıktan sonra Valorant kadrosu tamamlanmış oldu. koç meTT ile ilgili şu sözleri paylaştı;

Millenium Esport Agency Valorant Kadrosu

Enes 'Skaig' Pala

Eren 'Jelvando' Yılmazer

Yiğit 'Lou' Baybaş

Baha 'Baha' Gözmen

Samet 'hapgaN' kazan

Berk 'Sparkz' Aslan

Emir 'SmashG' Şorkılıç

Metehan "meTT" Uzun (KOÇ)

Millenium Esport Agency duyurduğu kadroyla birlikte yaz sezonunda turnuva ve etkinliklerde yer alacak. Playerbros ekibi olarak Millenium Esport Agency kulübüne başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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