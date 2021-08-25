Milas'ta orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Milas'ta orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Milas'ta orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Milas ilçesi Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ağaçlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına 1 helikopterle havadan, 2 arazöz ile 2 itfaiye aracı karadan sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


Milas'ta orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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