Mikser ile okul servisinin çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisi ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda gerçekleşti. Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken, Hatipler Yenimahalle kavşağından tali yola girmekte olan Hasan Hüseyin Küçükkara'nın kullandığı 07 APP 586 plakalı hazır beton mikseri ile tali yolda Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Yavuz'un kullandığı 07 C 74051 plakalı okul servisi kavşakta çarpıştı. Yol kenarında bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, mikserin kavşaktan tali yola girerken durup beklediği, okul servisinin hızla gelip mikserin sağ ön kısmına çarptıktan sonra devrilme tehlikesi de yaşayarak, refüjü aşıp D-400 Karayolunun ortasında durduğu görüldü. Kaza sırasında yolda trafik yoğunluğunun olmaması facia yaşanmasını önlemiş oldu.

Okul servisinde bulunan 1 öğrencinin burnu dahi kanamadan araçtan çıktığı belirtildi.

(Arif Kaplan/ İHA)