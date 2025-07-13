Mikoloji neyi inceler?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusu cevabı nedir?
MİKOLOJİ HANGİSİNİ İNCELEYEN BİLİM DALIDIR?
A:Hayvanlar
B:Bitkiler
C:Mikroorganizmalar
D:Mantarlar
Cevap : D