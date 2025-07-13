ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusu cevabı nedir?

MİKOLOJİ HANGİSİNİ İNCELEYEN BİLİM DALIDIR?

A:Hayvanlar

B:Bitkiler

C:Mikroorganizmalar

D:Mantarlar

Cevap : D