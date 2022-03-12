Mikolayiv'de sivil yerleşim yerleri bombalandı - Haberler

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Mikolayiv'de sivil yerleşim yerleri bombalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mikolayiv'de sivil yerleşim yerleri bombalandı

Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'de sivil sitelerin bombalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'de sivil sitelerin bombalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Rusya, 24 Şubat'tan itibaren saldırılar düzenlediği Ukrayna'da askeri alanlar hariç, sivil yerleşim yerlerini de bombalama devam ediyor. Mikolayiv'de kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanenin bombalanmasının ardından Rus ordusu, Ukrayna halkının yaşadığı yerleşim alanlarını da vurdu. Yine sahil kenti Mikolayiv'de bulunan bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bahçeye ve araçların üzerine düşen bombalar net şekilde kaydedildi. - MIKOLAYIV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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