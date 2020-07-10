Mikail Akar: 7 yaşındaki büyük ressam Mikail Akar henüz yedi yaşında, ama bir yetişkin gibi resim yapıyor ve resimleri 13.000 euroya kadar alıcı buluyor.

Mikail Akar henüz yedi yaşında, ama bir yetişkin gibi resim yapıyor ve resimleri 13.000 euroya kadar alıcı buluyor. Ona bazen "Küçük Picasso" diyorlar. Mikail daha dört yaşındayken, Jackson Pollock veya Gerhard Richter'in eserleriyle karşılaştırılan resimleriyle sanat koleksiyoncularını büyüledi. Kaynak: DailyMotion.com