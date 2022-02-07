Mihriban Hurmacı kimdir? Mihriban Hurmacı olayı nedir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mihriban Hurmacı merak konusu oldu. İşte Mihriban Hurmacı hakkında merak edilen Mihriban Hurmacı kimdir, Mihriban Hurmacı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MİHRİBAN HURMACI KİMDİR?

Mihriban Hurmacı Almanya'da doğup büyüdü. Ekonomi bölümü okuyan ,Hurmacı 2015 yılında Özer Hurmacı ile Trabzon'da evlendi.

Mihriban Hurmacı Özer Hurmacı ile evliliğinden3 çocuk sahibi oldu.

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