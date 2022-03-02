Mihri ismi popüler isimlerden olmasa da anlamı ile güzel isimler sınıfına giriyor. Peki, Mihri isminin anlamı nedir? Mihri ne demek? Mihri isminin manası nedir? Mihri ne anlama geliyor?

MİHRİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mihri isminin anlamı "Güneş, Sevgi, Eylül ayı" anlamlarına gelmektedir. Mihri ismi genellikle "Güneşle ilgili" manasını taşır.

KURAN-I KERİM'DE MİHRİ İSMİ GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de Mihre ismi geçmemektedir. Bazı kaynaklara göre Mihri ismi yani "Güneşle ilgili" anlamına gelen Mihri ismi ise Kuran'da geçmektedir.

TDK'YA GÖRE MİHRİ NE DEMEK?

Mihri ismi TDK sözlükte geçmiyor.

MİHRİ İSMİ NEREDE GEÇİYOR?

Fox TV Son Nefesime Kadar dizisinde "Başkomiser Mihri" isminde bir karakter vardır. Mihri karakterini "Nurgül Yeşilçay" canlandırmaktadır.

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