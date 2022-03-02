Mihri isminin anlamı nedir? Mihri ne demek? Mihri isminin manası nedir? Mihri ne anlama geliyor?
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Son Nefesime Kadar dizisi izleyenler Mihri karakterini hakkında, Mihri isminin anlamı nedir? Mihri ne demek? Mihri isminin manası nedir? Mihri ne anlama geliyor? merak ediyor. Peki, Mihri ismi nedir? Mihri ismi ne anlama geliyor? Mihri isminin anlamı nedir? İşte detaylar...
Mihri ismi popüler isimlerden olmasa da anlamı ile güzel isimler sınıfına giriyor. Peki, Mihri isminin anlamı nedir? Mihri ne demek? Mihri isminin manası nedir? Mihri ne anlama geliyor?
Mihri isminin anlamı "Güneş, Sevgi, Eylül ayı" anlamlarına gelmektedir. Mihri ismi genellikle "Güneşle ilgili" manasını taşır.
Kur'an-ı Kerim'de Mihre ismi geçmemektedir. Bazı kaynaklara göre Mihri ismi yani "Güneşle ilgili" anlamına gelen Mihri ismi ise Kuran'da geçmektedir.
Mihri ismi TDK sözlükte geçmiyor.
Fox TV Son Nefesime Kadar dizisinde "Başkomiser Mihri" isminde bir karakter vardır. Mihri karakterini "Nurgül Yeşilçay" canlandırmaktadır.