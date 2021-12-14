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Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı

Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı
AA / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Mihalgazi ilçesinde, aralık ayında çiçek açan erik ağacı görenleri adeta şaşırtıyor.

Mihalgazi ilçesinde, aralık ayında çiçek açan erik ağacı görenleri adeta şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Karaoğlan Mahallesinde seracılık yapan Mehmet Ulusal, ürün toplamak için bahçesine gittiğinde erik ağacının çiçek açtığını gördü.

Ulusal, AA muhabirine, erik ağacının aralık ayında çiçek açmasında dolayı şaşkınlığını dile getirerek, erik ağacının bu yıl yaz döneminde meyve verdikten sonra yapraklarını döktüğünü belirtti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ağacın kış mevsiminde çiçek açtığını anlatan Ulusal, söz konusu olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Mihalgazi ilçesinde erik ağacı çiçek açtı

AA / Atilla Ünal - Son Dakika Haberleri

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