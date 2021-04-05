Mihalgazi'de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mihalgazi'de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mihalgazi'de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesin kuvvetli rüzgar seralarda, elektrik direklerinde ve trafolarda 330 bin liralık hasar oluşturdu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesin kuvvetli rüzgar seralarda, elektrik direklerinde ve trafolarda 330 bin liralık hasar oluşturdu.

Edinilen bilgiler göre, Mihalgazi İlçesi Sakarıılıca, Dokuz Mayıs ve Demirciler mahallelerinde 38 adet serada kuvvetli rüzgar dolayısıyla maddi hasar oluştu. Sera naylonları yırtılırken, ilçedeki elektrik direkleri ve trafolar da kuvvetli rüzgardan zarar gördü. Oluşan hasarın yaklaşık 330 bin lira olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Mihalgazi'de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu
Mihalgazi'de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu
Mihalgazi'de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mihalgazi'de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:49:31. #1.16#
title