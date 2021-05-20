Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e cevap
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Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e cevap

Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e cevap
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e cevap geldi. Dünyaca ünlü yıldız isim bakın Hande Erçel'e ne dedi? İşte detaylar...

Hande Erçel, 'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Yıldız oyuncudan Erçel'e yanıt gecikmedi.

Silvestre, son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Erçel'in fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" karşılığını verdi. Silvestre, cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Erçel, yakın zamanda yurt dışına açılacak.

Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e cevap
Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e cevap

Kaynak: Snob Magazin

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