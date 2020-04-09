Migros'ta toplu iş sözleşmesi video konferansla yapıldı
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MİGROS TİC. A.Ş., Güncel

Migros'ta toplu iş sözleşmesi video konferansla yapıldı

Tez-Koop-İş Sendikası ile Migros Ticaret A.Ş. ve bağlı iş yerlerini kapsayan ve 28 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferansla yöntemiyle yapıldı.

09.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:22
Migros'ta toplu iş sözleşmesi video konferansla yapıldı

Tez-Koop-İş Sendikası ile Migros Ticaret A.Ş. ve bağlı iş yerlerini kapsayan ve 28 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferansla yöntemiyle yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, taraflar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında, toplu iş sözleşmesi süreçlerinin geçici olarak durdurulmasına yönelik yazısına karşı, çalışanların hak kaybına uğramaması için toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürdü.

Toplu iş sözleşmesi anlaşmasının sağlandığı toplantı, salgın nedeniyle Ankara'daki Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi'nden ve İstanbul'daki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden katılımlarla video konferans yoluyla yapıldı.

Sözleşmeye imzalar, metnin kargoyla karşılıklı gönderilmesiyle atıldı.

"Market çalışanlarının hakları için elimizden geleni yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Kovid-19 nedeniyle çalışmalarını zor şartlar altında yürüten market çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte market çalışanlarının hakları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

İşverenlerle yaptıkları görüşmelerle marketlerde çalışan üyelerinin sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerini artırılmasını sağladıklarını vurgulayan Bozkurt, imzalanan sözleşmeyle de çalışanların ekonomik ve sosyal halklarını geliştirdiklerini bildirdi.

Farklar bu ay ödenecek

"Migros Ticaret A.Ş. ve Bağlı İş Yerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi" 2022 sonuna kadar geçerli olacak.

Anlaşmaya göre, birinci yıl brüt ücretlere kıdem yıllarına göre yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda, ikinci ve üçüncü yıl ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak.

Sosyal hak ve yardımlarda yıllık yüzde 11 ile yüzde 15,5 arasında değişen oranlarda artış yapılacak.

Böylece çalışanlara ödenen kasa tazminatı, yemek yardımı, gıda yardımı, evlenme yardımı, askerlik yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı, giyim yardımı, yıllık izin harçlığı, bayram harçlığı gibi sosyal yardımların miktarı artırılacak.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farkları, 10 Nisan'da çalışanlara ödenecek.

İşçilerin toplu iş sözleşmeyle güvence altına alınan idari hakları da korundu.

Kaynak: AA

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