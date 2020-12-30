Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak
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Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak

30.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:10
Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak

Mardin'in Midyat ilçesinde Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak.

Mardin'in Midyat ilçesinde Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak.

Midyat Belediyesine ait tarihi binanın Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak hizmet vermesi için Artuklu Üniversitesi ile Midyat Belediyesi arasında iş birliği protokolü Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından imzalandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, törende, daha önce hiç bir ilçede bir fakültenin bu kadar hızlı bir sürede kurulmasına şahit olmadığını belirterek, bunun iş birliği sayesinde olduğunu söyledi.

Kısa sürede Midyat'ın bir kampüs alanına sahip olacağına inandığını kaydeden Özcoşar, "İlk çalışmalarımızı başlattık. İnşallah 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ilk öğrencilerini alacak ve aktif bir şekilde çalışmalarına başlayacak." dedi.

Şahin de belediyeye ait tarihi bir binayı geçici olarak fakülte için tahsis ettiklerini bildirdi.

"Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sadece fakülte ile kalmayıp Midyat Üniversitesi olarak da ilk adımları atılmış olacağız." diyen Şahin, fakülte kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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