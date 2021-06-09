Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı
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Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı

Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Tekin Dundar öncülüğünde her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Tekin Dundar öncülüğünde her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Bağlar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesinde bulunan Milli İrade İlk Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıda Midyat merkez ve kırsal mahallelerinde son 1 ay içinde yapılan ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal ve muhtarlar hazır bulundu.

Yapılan toplantı mahalle muhtarlarının kendi mahallelerindeki eksiklikleri dile getirmesi ile son buldu. - MARDİN

Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı
Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı - Haberler
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