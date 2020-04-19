Midyat Belediyesi'nden "Evde kal" çağrısı İlçede dört dilin kullanıldığı, Türkçe, Arapça, Kürtçe ev Süryanice dillerinde evde kal çağrısı Midyat Belediyesi'nden "Evde kal" çağrısı MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evde kal çağrısında bulundu.

İlçede dört dilin kullanıldığı, Türkçe, Arapça, Kürtçe ev Süryanice dillerinde evde kal çağrısı Midyat Belediyesi'nden "Evde kal" çağrısı

MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evde kal çağrısında bulundu.

Salgınla mücadele kapsamında, Belediye Başkanı Veysi Şahin Başkan yardımcıları Şehmus İleri, Metin Kutlu ve Abdurrahim Çelik'in de yer aldığı belediye görevlileri evde kal çağrısına video kliple destekte bulundu.

Klipte "Bugünler zor günler, birlikte aşacağız, birlikte başaracağız, kendin, ailen, sevdiklerin ve Türkiyem için evde kalın." diye seslenen Başkan Şahin, virüse karşı tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA