Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu Cami Yaptırdı
Mardin’in Midyat İlçe Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, annesi Havle Nasıroğlu adına cami yaptırıp, mevlit okuttu.
Mardin'in Midyat İlçe Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, annesi Havle Nasıroğlu adına cami yaptırıp, mevlit okuttu.
Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu hayatını kaybeden annesi Havle Nasıroğlu adına Sarıköy Mahallesi'nde camii yaptırdı. Camide mevlit de verildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı mevlit de dualar okundu. - MARDİN