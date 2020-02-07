Midyat Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yarış'ı ziyaret etti
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Atilla Yarış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Atilla Yarış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Şahin, ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, birlik ve beraberlik ruhu içinde ilçede hizmet bayrağını daha yükseklere birlikte taşıyacağına inandıklarını söyledi.
Şahin, Yarış'a görevinde başarılar diledi.
Yarış ise, Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Şahin, Yarış'a Türk bayrağı tablosu hediye etti.