Midyat Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yarış'ı ziyaret etti
Haberler » Kültür Sanat » Midyat Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yarış'ı ziyaret etti - Haberler

Midyat Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yarış'ı ziyaret etti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Atilla Yarış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

07.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:00
Midyat Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yarış'ı ziyaret etti

Belediye Başkanı , İlçe Başkanlığına atanan Atilla Yarış'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Şahin, ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, birlik ve beraberlik ruhu içinde ilçede hizmet bayrağını daha yükseklere birlikte taşıyacağına inandıklarını söyledi.

Şahin, Yarış'a görevinde başarılar diledi.

Yarış ise, Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Şahin, Yarış'a Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler