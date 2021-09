Microsoft'un Tomb Raider'ı Xbox'a özel yapmak için ödediği ücret ortaya çıktı!

Microsoft'un, 2015 yılında piyasaya sürülen Rise of the Tomb Raider için 1 yıl boyunca Xbox'a özel kalması karşılığında 100 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

Sqaure Enix'in yayıncılığını ve Crystal Dynamics'in yayıncılığını yaptığı, Rise of the Tomb Raider, 2015 yılında Xbox'a özel olarak çıkışını yapmıştı. Yaklaşık 1 senenin ardından diğer platformlar üzerinden erişime açılan oyun için Microsoft'un ne kadar harcadığı ortaya çıktı.

MICROSOFT, RISE OF THE TOMB RAIDER İÇİN KESENİN CEBİNİ AÇTI

Eski Square Enix kurumsal geliştirme direktörü Fabien Rossini tarafından ortaya çıkan bilgilere göre, Microsoft, Rise of the Tomb Raider'ı yaklaşık bir yıl konsolda Xbox'a özel yapabilmek için 100 milyon dolar harcamış.

Rise of the Tomb Raider, 10 Kasım 2015'de Xbox One ve Xbox 360 için çıkış yapmıştı. Ardından 28 Ocak 2016'da PC için ve 11 Ekim 2016'da da PlayStation 4 için çıkış yapan oyun, 100 milyon dolar karşılığında yaklaşık 1 yıl konsolda Xbox'a özel kaldı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.