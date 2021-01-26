Microsoft'un kurucusu Bill Gates havayolu şirketi satın alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Microsoft'un kurucusu Bill Gates havayolu şirketi satın alacak

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:29
Microsoft'un kurucusu Bill Gates havayolu şirketi satın alacak

Microsoft'un kurucusu Bill Gates kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçtiği belirtildi. Gates'in satın almak istediği havacılık şirketi için 4.3 milyar dolar teklifte bulunduğu ifade edildi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçtiği belirtildi. Gates'in satın almak istediği havacılık şirketi için 4.3 milyar dolar teklifte bulunduğu ifade edildi. 

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesment'ın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviation'ı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi. Cascade'in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sundu.

İklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates'in bu hamlesi tepkilere neden oldu. Araştırmalar, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu gösterdi. 

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Yaşar Güler Selçuk Özdağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Feyza Aktan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Başakşehir Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Microsoft'un kurucusu Bill Gates havayolu şirketi satın alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 11:03:10. #1.14#
title