Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
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Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı

23.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:07
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Narlı Kuyu mevki Seyir Tepesi yolu üzerinde ilerleyen Adem K., idaresindeki 02 AV 477 plakalı otomobil, yolun mıcırlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Adem K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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