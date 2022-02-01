Miami Vice filmi oyuncuları kim? Miami Vice filmi konusu, oyuncuları ve Miami Vice özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Miami Vice filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Miami Vice filmini izleyecek olanların merak ettiği Miami Vice konusu nedir, Miami Vice oyuncuları kimler ve Miami Vice özeti gibi konuları inceliyoruz.

MİAMİ VİCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sonny Crockett (Colin Farrell) ve Ricardo Tubbs'un (Jamie Foxx) çok acı bir haber almasıyla başlar. Polis teşkilatının üst kademelerindeki bir bilgi sızdırması sonucunda Miami'deki uyuşturucu şebekesini yok etmeye çalışan iki federal ajan ve onlara haber sağlayan bir arkadaşlarının ailesi öldürülmüştür. Konuyla yakından ilgilenmeye başlayan iki dedektifin yaptığı araştırma onları Aryan Kardeşliği örgütüne mensup acımasız katillerin ve dünya çapında gizlilikle korunmakta olan globalize uyuşturucu trafiği şebekesinin kapısına kadar götürür.

Ortaklar görevleri sırasında uyuşturucu kartelinin Çin-Küba melezi güzel finans uzmanı Isabella ile (Gong Li) karşılaşırlar. Isabella'nın görevi, uyuşturucu trafiği için gereken para hareketini sağlamak, para aklamak ve yatırım yapmaktır. Sonny Crockett bu güzel finansçıyı karanlık güçlerden uzak tutmaya çalışırken ikisi arasında kaçınılmaz bir aşk ilişkisi başlar. Öte yandan diğer ortak Ricardo Tubbs da, istihbarat analisti kız arkadaşı Trudy'i (Naomie Harris) tehlikelerden korumaya çabalarken uyuşturucu trafiğinin merkez noktasına sızma çalışmasını sürdürmektedir.

Güney Florida'daki gizli uyuşturucu nakliyesi ile ilgili çalışmasını sürdüren Sonny Crockett ile Ricardo Tubbs, Yeni Yeraltı Düzeni'nin işleyiş mekanizmalarını araştırırken arkadaşlarının ölümünden sorumlu olan grubu da tanımlamaya çalışırlar. İki ortağın görevi sırasında istihbarat ve uyuşturucu hatlarının kimi zaman aynı noktada kesişmesi yüzünden her şey birbirine karışacak, kanunun hangi tarafında yer aldıklarını dahi unutacak noktaya geleceklerdir.

Yönetmen: Michael Mann

Oyuncular:

Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong, Naomie Harris, Ciarán Hinds

Slogan: Kanun yok, düzen yok

Tür: Aksiyon, Polisiye

Yapım Yılı: 2006 (134 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2006 Cuma

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