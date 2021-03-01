Miami Heat - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Miami Heat - Atlanta Hawks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Miami Heat - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Miami Heat - Atlanta Hawks maçı gerçekleşecek. Peki, Miami Heat - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MİAMİ HEAT - ATLANTA HAWKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Miami Heat - Atlanta Hawks maçı, Miami'da American Airlines Arena'da oynanacak. Miami Heat - Atlanta Hawks maçı,Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MİAMİ HEAT - ATLANTA HAWKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 1 Mart Pazartesi günü oynanacak Miami Heat - Atlanta Hawks maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.