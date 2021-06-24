Miami'de 11 katlı bina çöktü, enkaz altında yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde 11 katlı bir bina çöktü. Bölge halkı gürültüyle birlikte büyük bir korku yaşarken, enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi.

Miami'nin Surfside kasabasındaki Collins Bulvarı'nda bir otelin hemen yanında bulunan apartman, büyük bir gürültüyle yıkıldı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

11 katlı binanın neden çöktüğü henüz açıklanmazken Miami itfaiye birimleri olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Miami İtfaiyesi, kısmi bir bina çöküşü ile uğraştıklarını doğruladı. En az iki kişi hastaneye kaldırıldı ve çok sayıda kişinin yaralandığı düşünülüyor.

"KAÇ KİŞİNİN YARALANDIĞINI BİLMİYORUZ"

CBS Miami muhabiri Brooke Shafer, "İçeride insanlar olduğunu duyuyoruz. Henüz kaç kişinin yaralandığını ve mahsur kalan birinin olup olmadığını bilmiyoruz." dedi. Çöken binanın 11 katlı olduğu ortaya çıkarken binada yaşayanların korkunç olaya uykuda yakalanmış olmasından korkuluyor.