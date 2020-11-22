MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazi toprağa verildi

22.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:14
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazi toprağa verildi

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazesi defnedildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazesi defnedildi.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanan ve sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşılarak ameliyat edilen 54 yaşındaki Kaygısız, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaygısız için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kaygısız'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tavşanlı Asri Mezarlığına defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası Kaygısız, geçen 26 Ekim'de yapılan kongrede ilçe başkanlığı görevine seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

İlgili Haberler

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kaygısız, hayatını kaybetti
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kaygısız, hayatını kaybetti
Havuzda boğulan genç, toprağa verildi
Havuzda boğulan genç, toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazi toprağa verildi - HaberlerBAE, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - HaberlerSon dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" - HaberlerSon dakika haber... Giresun'da ev yangını - HaberlerSon dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir" - Haberlerİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de konuştu Açıklaması - HaberlerKamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - HaberlerSon dakika haberleri! Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür." - HaberlerSon dakika haber... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." - Haberlerİl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi - Haberler'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş - HaberlerSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Cem Yılmaz Mert Fırat Demet Akalın
Spor Mert Günok Cenk Tosun Fatih Terim Deniz Türüç Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazi toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 17:16:35. #1.14#
title