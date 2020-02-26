MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
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MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

MHP Lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ithafen "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerini kullanınca Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Gelecek Partisi Lideri, "Osman Öcalan devletin televizyonuna çıkarıldığı zaman o özlemi duymuş olabilirler" dedi.

26.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:19
MHP Lideri Bahçeli'nin

Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sarf ettiği "Serok Ahmet'in özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük merakı siyasette üçüncü bir blok arayışı değil düpedüz vatana ihanettir" sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Bu ülkeye hizmetten başka gayri hiçbir şey gözetmemiş bir vatandaş olarak vatan haini olarak bana hitap edilmesini kabul etmem mümkün değildir. Bugün PKK'ya özlem diye bir itham varsa bu özlem 23 Haziran'dan öncesinde İmralı'dan mektup alındığında susulduğu zaman, devletin televizyonuna çıkarıldığı zaman o özlemi duymuş olabilirler" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Bolu kampı sonrası kapanış programında konuştu.

Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın İstanbul'da tekrarlanan seçimlerden önce katıldığı TRT yayını tartışma konusu olmuştu.

BAHÇELİ'YE 'ÖCALANLI' YANIT

23 Haziran seçimlerinde İmralı'dan gönderilen ve HDP'li seçmene çağrıda bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuna Devlet Bahçeli'nin sessiz kaldığını hatırlatan Davutoğlu, "PKK'ya özlem, 23 Haziran seçimleri öncesi İmralı'dan gelen mektuba sessiz kalınarak gösterildi" ifadelerini kullandı ve ekledi: Osman Öcalan devletin televizyonuna çıkarıldığı zaman o özlemi duymuş olabilirler.


Haber Videosu

: MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
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