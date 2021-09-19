MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, erken seçim taraftarı olmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayarak yeni dönemde de Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olmasını istediklerini söyledi.

MHP tarafından 'Siyasette Yeni Dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' konulu bölge istişare toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Bölgedeki 13 ilden parti temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen milletvekillerinin de katıldığı toplantıya başkanlık eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla erken seçim taraftarı olmadıklarını söyledi. Tek hedeflerinin Cumhur İttifakı'nın tekrar mecliste çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde de cumhurbaşkanı olmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: