MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

Cumhur İttifakı üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, vatandaşlara yönelik yaptığı bir konuşmada tartışma yaratacak sözler söyledi.

Seçim konuşması için sahneye gelen Atlı'nın, kendini tutamayıp "Bu ülkenin düşmanlarının analarını belleyeceğiz" dediği duyuluyor. İzleyenler arasında kadınların da olduğu görülüyor.

"PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR GİDECEĞİZ İNŞALLAH"

Seçim konuşması için sahneye gelen Atlı, şunları kaydetti:

"İki parti tek parti oldu. Tek partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakı'yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar."