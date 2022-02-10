MHP'li milletvekili Saffet Sancaklı tabut taşırken soyuldu! Tam 6 bin lirasından oldu - Haberler
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MHP'li milletvekili Saffet Sancaklı tabut taşırken soyuldu! Tam 6 bin lirasından oldu

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Politika
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Eski futbolcu ve MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenazesine katıldı. Sancaklı eve gittiğinde cebinden 6 bin lirasının çalındığını fark etti. Kamera kayıtlarından tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın 23 Ocak'taki cenazesi için Şişli Teşvikiye Camisi'ne gitti.

Sancaklı, kılınan namazın ardından tabutu taşımak için kalabalığın içine karıştı. Bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başlandı.

MHP'li milletvekili Saffet Sancaklı tabut taşırken soyuldu! Tam 6 bin lirasından olduSaffet Sancaklı.

Vatandaşın da tabutu taşımak istediğini düşünen Sancaklı, bir süre sonra cenazeden ayrılıp evine gitti. Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, 6 bin lirasının olmadığını fark edince soyulduğunu anladı.

Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu, kendisini sürekli rahatsız eden şahıstan şüphelenip karakola başvurdu. Kameralardan iki şüphelinin Sancaklı'ya yaklaştığı, bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler Bayram D. ve Kartal D. tutuklandı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Saffet Sancaklı, Galatasaray, MHP, Politika, Güncel, Haberler

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