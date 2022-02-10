MHP'li milletvekili Saffet Sancaklı tabut taşırken soyuldu! Tam 6 bin lirasından oldu

Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın 23 Ocak'taki cenazesi için Şişli Teşvikiye Camisi'ne gitti.

TABUT TAŞIRKEN YANAŞTILAR

Sancaklı, kılınan namazın ardından tabutu taşımak için kalabalığın içine karıştı. Bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başlandı.

Saffet Sancaklı.

6 BİN LİRASI ÇALINDI

Vatandaşın da tabutu taşımak istediğini düşünen Sancaklı, bir süre sonra cenazeden ayrılıp evine gitti. Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, 6 bin lirasının olmadığını fark edince soyulduğunu anladı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu, kendisini sürekli rahatsız eden şahıstan şüphelenip karakola başvurdu. Kameralardan iki şüphelinin Sancaklı'ya yaklaştığı, bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler Bayram D. ve Kartal D. tutuklandı.