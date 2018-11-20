MHP'li Mehmet Taytak, AİHM'in Demirtaş ile İlgili Kararına İlişkin, "Avrupa Her Zamanki Gibi...

MHP'li Mehmet Taytak, AİHM'in Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "Avrupa her zamanki gibi tarafını belli etmiş, Türk düşmanı ve terörist sevici kim varsa onlardan taraf olmayı seçmiştir" dedi. 20.11.2018 17: 44: 19 TSI

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