MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi
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MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi

27.09.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:03
MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) İstanbul 13. Olağan Kongresi'nde Birol Gür 551 delegenin oyunu alarak yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

MİLLİYETÇİ  Hareket Partisi'nin  (MHP) İstanbul 13. Olağan Kongresi'nde Birol Gür 551 delegenin oyunu alarak yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongrede tek aday olan Birol Gür, 551 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Gür, kongrede yaptığı teşekkür konuşmasında,  "İstanbul'u 2023'e hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Her dava arkadaşımızdan bu konuda katkı ve yardım isteyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.


- İstanbul
MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi
MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil YILMAZ

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