MHP İl Başkanı Haluk Alıcık Söke'de ziyaretlerde bulundu

31.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanlığı görevine atanan Haluk Alıcık, Söke ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.



MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe teşkilatında istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Alıcık; "Dava adamı ilke ve ülkü abidesidir. Dava adamı samimiyet ve dürüstlük anıtıdır. Hamdolsun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat başkanları, yöneticileri ve gönül verenler davasını özümsemiş, davasında erimiş, davasını hayatının mana ve muhtevası haline getirmiş müstesna ve muhterem şahsiyetlerdir. Değerli Sökeli hemşerilerim müsterih olsunlar; sorunları çözecek imkan, tecrübe ve kadroya sahip olan partimiz, büyük Türk milleti için ülkü edindiği kalkınma ve yükselme mücadelesini, alnı ak, başı dik, yüreği inançla dolu olarak, cumhur ittifakı ikliminde mutlaka sonuçlandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.



MHP İl Başkanı Alıcık ve Söke İlçe Başkanı Akalın daha sonra Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Cemevi Başkanı Şevki Kaya ve Söke Çiftçi Malları Koruma Başkanı Erdal Dinçsoy'u ziyaret etti.



Esnaf ve sanatkarı da ziyaret ederek sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Alıcık, yoğun ilgi ile karşılandı. Alıcık; "Gönlü zengin, müşterisini velinimet bilen, ahilik kültürümüzü yaşama ve yaşatma gayretinde olan Söke ilçemizin esnaf ve sanatkarlarına teşekkür ederim. Hayırlı işler. Bereketli kazançlar olsun" dedi.



Şehit Oğuz Arslan'ın babası Dündar Aslanı'ı ziyaretinin ardından Söke Ülkü Ocakları'na giden Alıcık, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkücüler, bir ümidin adıdır. Ülkücüler, bir sevdanın ve bedeli şehit kanıyla ödenmiş bir fedakarlığın nurlu yüzleridir. Ülkücüler, bir duanın ve direncin temsilcileridir. Bizler, varlığınızı ideallerine adayan, ülküleriyle coşan ve mutlaka başarıya varacak olan kutlu yürekleriz. Söke Ülkü Ocağı Başkanımız Sayın Erhan Yıldız ve tüm ülkücü kardeşlerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum" - AYDIN

Kaynak: İHA