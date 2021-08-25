MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu
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MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un görevden alınmasının ardından boş kalan il başkanlığına Adnan İncetoprak atandı. Bugün Ankara'ya giderek MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüşen İncetoprak, görevi teslim aldı.

İncetoprak'a, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy'da eşlik etti. - KAYSERİ

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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