MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan mesleki eğitimin teşvik edilmesi çağrısı Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, mesleki eğitimin teşvik edilmesi için bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, mesleki eğitimin teşvik edilmesi için bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Manisa Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Akçay, esnafın ara ve kalifiye eleman sıkıntısı yaşadıklarını dile getirmesi üzerine, mesleki eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akçay, mesleki eğitimin teşvik edilmesi için eğitim kalitesinin yükseltilmesi, meslek okulları ve eğitim merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğini anlattı.

Bunun sonucunda hem sanayide ara ve kalifiye eleman ihtiyacının giderileceğini hem de gençlerin istihdamının artırılacağını vurgulayan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek okulları veya mesleki eğitim merkezlerine devam eden gençleri istihdam eden esnaf, sanatkar ve işletmelere vergi ve sigorta primi indirimi ile faizsiz kredi verilmesi gibi teşvik ve kolaylıklar sağlanmalıdır. 12 Mart 2021 tarihinde açıklanan ekonomi reform paketinde genç istihdamını artırmak için mesleki eğitim merkezlerinin teşvik edilmesi de yer almaktadır ancak bu düzenleme henüz yasalaşmamıştır. Mesleki eğitimi teşvik etmek için acilen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda düzenleme yapılmalıdır."

Akçay, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğü sağlanmasının önemine değindi.

İş hayatı ile mesleki ve teknik eğitim arasındaki ilişki, iletişim ve etkileşimin de geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Meslek okulları ve mesleki eğitim merkezleri sektörün olduğu yerlerde sektörün ihtiyacına göre kümelendirilmelidir. Mesleki eğitimin kalitesi artırılmalı, meslek okulları ve mesleki eğitim merkezleri ile sanayi ve KOBİ'ler arasında bağ kuran bir yapı oluşturulmalıdır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün, sanayinin talepleri doğrultusunda yetiştirilebilmesi için mesleki eğitim programlarının içeriklerinin belirlenmesinde, eğitim hizmeti sunumunda, rehberlik ve yönlendirmesinde OSB'lerin ve meslek odalarının etkinliği artırılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış