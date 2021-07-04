MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Bahçeli, bugün öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedildi. - OSMANİYE

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Civan Canova Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 11:33:34. #1.16#

title