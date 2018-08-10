MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya...
IHAAW212926-SIY/10-08-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya “2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası’na dönüştürülmesi” talimatını verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya "2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası'na dönüştürülmesi" talimatını verdi. 10.08.2018 21: 29: 26 TSI
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