MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme" toplantısına başkanlık yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme" toplantısına başkanlık yaptı.

Parti genel merkezindeki toplantıya, 226 il ve ilçe belediye başkanı katılırken, 5 belediye başkanı mazeret bildirdi.

Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi - Haberler
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