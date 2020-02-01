: MHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ deprem bölgesi ilan edilsin' teklifine yanıt: Desteklememiz mümkün değil

01.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:52

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ afet bölgesi ilan edilsin' teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"CHP'NİN SAMİMİYETİ KALMAMIŞTIR"

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir" dedi.

"ELAZIĞ'IN AFET BÖLGESİ EDİLMEYE İHTİYACI VAR"

Elazığ'da düzenlenen 'Deprem Sunum Programı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirterek "Çünkü buna Elazığ'ın ihtiyacı var. Bu bir siyasi karar değil, insani karardır" ifadelerini kullanmıştı.

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